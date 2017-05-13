الفلسطينيون ينتخبون مجالسهم البلدية في الضفة الغربية

رام الله - د ب أ- يتوجه الناخبون الفلسطينيون إلى مراكز الاقتراع صباح السبت للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البلديات الفلسطينية في الضفة الغربية دون قطاع غزة.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي ( 0400 بتوقيت جرينتش) على أن يستمر الاقتراع حتى الساعة السابعة من مساء نفس اليوم، ويتم بدء فرز الأصوات فور انتهاء العملية الانتخابية.

وأعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية أن 787 ألف مواطن يحق لهم الاقتراع في 145 هيئة محلية سيدلون بأصواتهم في 461 مركز اقتراع منتشرة في مدن الضفة الغربية.

وسيتم الإعلان عن فوز قائمة واحدة بالتزكية في 181 هيئة محلية، فيما سيتم إجراء انتخابات تكميلية في 65 هيئة محلية في وقت لاحق بسبب عدم ترشح أي قوائم فيها أو وجود قوائم غير مكتملة فيها.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية نظمت الخميس اقتراعاً مسبقاً لقوى الأمن بنسبة اقتراع وصلت إلى 8ر80% من أصحاب حق الاقتراع الذين يبلغ عددهم 11 ألف عنصر أمن في سجل الناخبين.

ودعت الحكومة الفلسطينية جميع أصحاب حق الاقتراع في الهيئات التي يجرى فيها انتخابات إلى المشاركة في “العرس الديمقراطي وممارسة حقهم الطبيعي والدستوري في اختيار ممثليهم في مجالس الهيئات المحلية”.

وتجرى انتخابات البلديات في الضفة الغربية فقط دون قطاع غزة بسبب رفض حركة “حماس″ الإسلامية التي تسيطر على القطاع منذ منتصف عام 2007 السماح بإجرائها فيه بدعوى أنها تتم دون توافق معها.

وتقاطع الانتخابات إلى جانب حماس كل من الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية اليسارية.