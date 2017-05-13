رجل يزعم أنه مقاتل في بوكو حرام يقول إن الجماعة تعتزم قصف العاصمة النيجيرية أبوجا

مايدوجوري – رويترز – قال رجل يزعم أنه مقاتل في جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة إن الجماعة تعتزم مهاجمة العاصمة النيجيرية أبوجا بالقنابل.

وقال الرجل في شريط مصور السبت “مزيد من الهجمات بالقنابل في الطريق بما في ذلك أبوجا التي تشعرون بأنها آمنة”.

وحصل “صحارى ريبورترز″ وهو موقع صحفي مقره بالولايات المتحدة والصحفي النيجيري أحمد سالكيدا على هذا الشريط . ولم يتسن التأكد من صحة الشريط بعد. وكان الرجل يتحدث بلغة الهوسا المستخدمة على نطاق واسع في شمال نيجيريا ويمسك ببندقية ويقف وسط أربعة مسلحين آخرين.

وكانت السلطات النيجيرية قد قالت في ابريل نيسان إنها أحبطت خططاً لمقاتلي بوكو حرام المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية لمهاجمة السفارتين البريطانية والأمريكية في أبوجا.

وأُطلق سراح نحو 82 فتاة يوم السبت الماضي مقابل الإفراج عن قياديين في بوكو حرام بعد احتجازهن ثلاث سنوات. وكانت تلك الفتيات من بين نحو 270 فتاة خطفتهن بوكو حرام من بلدة تشيبوك في شمال شرق نيجيريا في ابريل نيسان 2014.

وفي شريط مصور ثان قالت فتاة ضمن مجموعة مؤلفة من أربع فتيات يرتدين النقاب يزعمن إنهن من بين الفتيات المخطوفات إنها لا تريد العودة لبيتها.

وقالت الفتاة بلغة الهوسا وهي تمسك ببندقية “لا نريد العودة إلى آبائنا لأنهم لا يعبدون الله وأحثهم على الانضمام إلينا.

“لم يتم إجبارنا على الزواج من أحد.الزواج قائم على رغبتك”.

ولم يتسن بعد التأكد من صحة هذا الشريط.

وقال الوسيط والمحامي زانا مصطفى إن بعض الفتيات المخطوفات رفضن إطلاق سراحهن مما يثير مخاوف من أن المتشددين ربما جعلهن يعتنقن الأفكار المتطرفة وربما يشعرن بخوف أو خجل من العودة إلى حياتهن السابقة. وقتلت بوكو حرام نحو 20 ألف شخص وأجبرت أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم منذ 2009 في تمرد استهدف إقامة دولة تطبق تفسيرها المتشدد لأحكام الشريعة الإسلامية في شمال شرق أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان.

وتشن تلك الجماعة المتشددة هجمات عبر الحدود في الكاميرون وتشاد والنيجر المجاورة.

وسيطرت بوكو حرام على مساحة شاسعة من الأرض في شمال شرق نيجيريا تعادل نحو مساحة بلجيكا حتى بداية عام 2015.

واسترد الجيش كثيرا من هذه الأراضي التي كان قد فقدها لصالح بوكو حرام ولكن مساحات واسعة من شمال شرق البلاد ولا سيما في ولاية بورنو ما زالت تتعرض لتهديدات من المتشددين.