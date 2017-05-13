كومي لن يدلي بشهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ في تحقيق حول روسيا

واشنطن – د ب أ – قال أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، إن مدير مكتب التحقيقات الاتحادي المقال جيمس كومي لن يدلى بشهادته في الأسبوع المقبل أمام لجنة مجلس الشيوخ التي تناقش التحقيق في العلاقات المزعومة بين حملة الرئيس دونالد ترامب وروسيا.

وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ قد سعت من أجل مثول كومي أمامها بشكل خاص بعد أن أقاله الرئيس ترامب في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

ونقلت متحدثة عن مارك وارنر، كبير الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة، قوله “لقد علمت اللجنة أن مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي لن يكون موجودا للمثول أمام اللجنة بعد ظهر يوم الثلاثاء كما طلبت”.

وأضاف “وستواصل اللجنة العمل مع المدير كومي لكي يتمكن من التحدث إليها عند يسمح الجدول.”