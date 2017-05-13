العاهل السعودي لماكرون: اتطلع للعمل معاً لتحقيق السلم والاستقرار بالعالم

السعودية – الأناضول – أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، للرئيس الفرنسي المنتخب، إيمانويل ماكرون، عن تطلع بلاده للعمل مع باريس لتحقيق السلم والاستقرار في العالم.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه العاهل السعودي، الجمعة، مع ماكرون هنأه فيه بانتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية ونيله ثقة شعب بلاده، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقالت الوكالة إن خادم الحرمين أعرب خلال الاتصال “عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل معاً لما يحقق السلم والاستقرار في العالم”.

بدوره عبّر الرئيس الفرنسي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، ومشاعره تجاه الجمهورية الفرنسية وشعبها.

وأكد – بحسب المصدر ذاته – “حرصه على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات والعمل مع المملكة في كافة القضايا التي تهم المنطقة والعالم.”

ويعد هذا أول اتصال هاتفي بين الجانبين منذ فوز ماكرون بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي جرت الأحد الماضي.

والأربعاء، أعلن المجلس الدستوري الفرنسي ، النتائج الرسمية للجولة الثانية للانتخابات، وبموجب معطياتها فاز ماكرون المرشح الوسطي، برئاسة البلاد، بعد تفوقه على منافسته اليمنية المتطرفة، مارين لوبان.