وزير خارجية أوكرانيا: أمريكا مستعدة للضغط على روسيا لتطبيق “مينسك”

كييف - الأناضول – قال وزير الخارجية الأوكراني، بافلو كليمكين، الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للضغط على روسيا لتنفيذ اتفاق “مينسك” الخاص بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي للوزير الأوكراني، في العاصمة كييف، تطرق خلاله إلى مسألة إشراك واشنطن في “رباعية نورماندي” (إطار يجمع أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا لحل الأزمة الأوكرانية تأسس عام 2014).

وأضاف كليمكين، أن “الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة بالعملية (السياسية) في المستقبل، للضغط على روسيا من أجل تنفيذ بنود مينسك”.

ولفت الوزير إلى أن رئيس بلاده، بيترو بوروشينكو، سيلتقي مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت قريب، دون أن يحدد موعداً لذلك.

وتوصل قادة أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا إلى اتفاق، في مينسك عاصمة روسيا البيضاء، في 12 فبراير/شباط 2015، يقضي بوقف إطلاق النار شرقي البلاد بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين، وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة.

وعُرف الاتفاق بـ”اتفاق مينسك-2″ ويعتبر تطويراً لـ”اتفاق مينسك-1″، الذي وقعه ممثلو الحكومة الأوكرانية والانفصاليون، برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يوم 20 سبتمبر/أيلول 2014.

وبدأ التوتر بين موسكو وكييف، على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو)، أواخر 2013.

وتأزمت الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها في كل من دونيتسك، وشبه جزيرة القرم (جنوب)، وقيامها لاحقاً بضم القرم إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/آذار 2014.