الجيش الفبليني يقتل 20 مسلحاً من جماعة “أبو سياف”

الفلبين - الأناضول – أعلن الجيش الفلبيني، الجمعة، مقتل 20 عنصراً من جماعة “أبو سياف” الإرهابية في عملية ضد عناصر المنظمة في جزيرة “باسيلان”، بولاية “مينداناو”، جنوبي البلاد.

وقال “جويماكس أوي”، قائد القوات المشتركة في باسيلان، إنه تم قتل 20 إرهابياً في عملية أطلقت بمدينة “سوميسيب”، جنوبي الجزيرة.

وأضاف “أوي”، أنه تم تحديد أماكن الإرهابيين من خلال المعلومات التي أدلى بها سكان المنطقة وعناصر المنظمة الذين ألقي القبض عليهم في وقت سابق.

وأعلن الجيش الفلبيني، في وقت سابق، عن استسلام 47 مسلحاً خلال سلسلة عمليات أمنية نفذها الجيش جنوبي البلاد مؤخراً.

وتتبنى جماعة “أبو سياف”، التي أسسها منشقون عن “الجبهة الوطنية لتحرير مورو”، العمل المسلح منذ 1991، لإقامة ما تسميها “دولة إسلامية مستقلة”، في مناطق مينداناو الغربية، وسولو (جنوب).

وأعلنت عدة مجموعات تابعة لجماعة “أبو سياف” مبايعتها لتنظيم “الدولة الاسلامية” الإرهابي، في 2016.

وأدرجت الفلبين والولايات المتحدة الجماعة، على قائمة الإرهاب، بسبب أنشطتها الإرهابية مثل التفجيرات والخطف وعمليات الذبح.