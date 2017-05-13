بيونجيانج تقول إنها ستتحاور مع أمريكا إذا أصبحت الظروف مواتية

سول - رويترز – نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن دبلوماسية كورية شمالية كبيرة مختصة بالشؤون الأمريكية قولها السبت، إن بيونجيانج ستجري حواراً مع الإدارة الأمريكية إذا كانت الظروف مواتية لذلك.

وقالت يونهاب إن تشوي سون هوي مدير عام شؤون الولايات المتحدة بوزارة الخارجية الكورية الشمالية أدلت بهذا التصريح للصحافيين في بكين لدى توجهها من النرويج عائدة إلى كوريا الشمالية.

وجاءت تصريحات تشوي وهي عضو مخضرم في فريق التفاوض النووي الكوري الشمالي وسط جهود دولية لتخفيف التوتر بشأن سعي كوريا الشمالية لحيازة أسلحة نووية.