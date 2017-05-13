ميشيل أوباما تنتقد إدارة ترامب بسبب تغيير قواعد الغذاء بالمدارس

واشنطن – د ب أ- انتقدت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما يوم الجمعة، خطوة اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف قواعد التغذية في وجبات الغذاء المدرسية، وذلك في تعليق نادر على سياسات خلف زوجها باراك.

وتساءلت ميشيل أوباما في قمة حول الصحة في واشنطن، “لماذا لا تريد أن يتناول أطفالنا طعاماً جيداً في المدرسة؟”.. ما هي مشكلتك؟. ولماذا تعتبر هذه مسألة حزبية؟”

كما انتقدت ميشيل أوباما، التي كانت تتحدث على المنصة مع الطاهي السابق بالبيت الأبيض سام كاس، التأخير المحتمل في تنفيذ تغييرات تسمية الأغذية. وأعتبرت أن التأخير في التنفيذ، سيجعل العائلات لا تعرف مكونات طعامهم.

وقالت “الابقاء على الأسر في جهل.. هذا كل ما أسمعه.. ألا تريد أن تعرف مكونات طعامك؟. “

وقبل عام، كشفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن مجموعة من التغييرات في تسمية وتصنيف الأغذية، بما في ذلك تحديد السكريات المضافة بحلول تموز/ يوليو عام 2018.

ولكن مجموعات صناعة ضغطت على إدارة ترامب لتأجيل هذه الخطوة وتغيرات أخرى في تصنيف الأغذية، وفقاً لتقارير إخبارية.

كما أجلت الإدارة أيضاً مؤخراً قاعدة تطالب بوضع عدد السعرات الحرارية على قوائم الطعام في سلاسل المطاعم ومحلات البقالة.