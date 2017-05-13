مقتل 12 مسلحاً من “الدولة” شرق أفغانستان

أشين - د ب أ – قتل 12 مسلحاً على الاقل، من جماعة “خراسان” التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، خلال عمليات بإقليم “نانجارهار” شرق أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة “خاما برس″ الافغانية للانباء السبت.

وقالت قيادة الشرطة الاقليمية إن المسلحين قتلوا خلال عمليات قادتها قوات الامن في منطقة أشين بالاقليم.

وجرت العمليات بدعم جوي، طبقاً لقيادة الشرطة.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها الدولة على التقرير حتى الآن.

وإقليم “نانجارهار” من بين الاقاليم الهادئة نسبياً شرق أفغانستان، لكن الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، زادت مؤخراً أنشطتها المسلحة في بعض الاجزاء من الاقليم، خلال السنوات الاخيرة.

يأتي ذلك فيما تجرى عملية مناهضة لتنظيم الدولة في الاقليم للقضاء على عناصره.