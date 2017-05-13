نائب المبعوث الاممي الى سوريا يصل دمشق

دمشق - د ب أ -وصل الى العاصمة السورية دمشق صباح السبت، نائب مبعوث الأمم المتحدة الى سوريا السفير رمزي رمزي.

وقال مصدر في مكتب الامم المتحدة بدمشق ، ان السفير رمزي سوف يلتقي ظهر اليوم وزير الخارجية السوري وليد المعلم ثم يعقد مؤتمراً صحافياً قبل مغادرته دمشق.

وتأتي زيارة السفير رمزي الى دمشق قبل ايام من عقد جولة جديدة من الاجتماعات في جنيف، والمقرر لها نهاية الاسبوع الجاري بين وفد الحكومة السورية والمعارضة لبحث سبل الخروج من الازمة السورية.

وكان السفير رمزي قام بعدة زيارات الى دمشق آخرها نهاية شهر تموز / يوليو العام الماضي .