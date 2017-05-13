العراق: مقتل جندي وإصابة عنصر بالحشد الشعبي في بعقوبة

بغداد - د ب ا – أكد مصدر محلي في محافظة ديالى العراقية السبت، بأن جندياً قتل واصيب عنصر بالحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة اثناء مرور دورية مشتركة في محيط قرية محررة شمال شرق بعقوبة.

وقال مصدر محلي فى محافظة ديالي العراقية في تصريح لموقع السومرية نيوز، ان “عبوة ناسفة انفجرت اثناء مرور دورية مشتركة قرب قرية ربيعة في محيط ناحية السعدية (60كم شمال شرق بعقوبة)، ما اسفر عن مقتل جندي واصابة عنصر بالحشد الشعبي بجروح”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “الاجهزة الامنية فرضت طوقاً امنياً في محيط الحادث، وفتحت تحقيقاً بشأنه”.