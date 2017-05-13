الجيش السوري يسيطر على مطار الجراح العسكري في ريف حلب

دمشق - د ب أ- سيطر الجيش السوري والقوات الموالية له السبت على مطار الجراح العسكري في ريف حلب الشرقي .

وقال مصدر عسكري سوري:” فرض الجيش السوري والقوات الرديفة صباح اليوم سيطرتهم على مطار الجراح العسكري ( كشيش ) وعدد من القرى المحيطة به في ريف حلب الشرقي بعد معارك عنيفة مع مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية( داعش) “.

وأضاف المصدر العسكري أن القوات الحكومية تتقدم باتجاه مدينة مسكنة، والتي تعتبر آخر معاقل مسلحي الدولة الاسلامية في ريف حلب .

وبعد سيطرة القوات الحكومية السورية على مطار الجراح خسر تنظيم الدولة جميع المطارات العسكرية التي كان يسيطر عليها عدا مطار الحمدان قرب مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية ، وقد خسر التنظيم مطار الطبقة العسكري نهاية شهر آذار / مارس الماضي بعد تقدم قوات سوريا الديمقراطية التي سيطرت قبل أيام على مدينة الطبقة 50 كم غرب مدينة الرقة .