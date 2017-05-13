أردوغان يلتقي تسيبراس في بكين

بكين - الأناضول – التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، في العاصمة الصينية بكين.

وأفاد مراسل الأناضول، أن أردوغان عقد اجتماعاً مغلقاً مع تسيبراس بفندق “فور سيزون” في بكين التي يزورها للمشاركة في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي.

واستمر الاجتماع المغلق بين أردوغان وتسيراس حوالي الساعة.

والجمعة، وصل أردوغان إلى الصين في إطار زيارة تستمر عدة أيام، يشارك خلالها في منتدى “الحزام والطريق للتعاون الدولي”، الذي تنطلق فعالياته في 14 مايو/ أيار الجاري، وتستمر لمدة يومين.

ومن المنتظر أن يجري في منتدى “الحزام والطريق” بحث مواضيع متعلقة بالتعاون في مجالات البنية التحتية، والنقل، والاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، وموارد الطاقة، والدعم المالي، وحماية البيئة، والتواصل بين الشعوب.

ويتوقع أن يحضر المنتدى 28 من قادة الدول والحكومات، ونحو 250 وزيراً، إلى جانب ممثلي منظمات دولية.

تجدر الإشارة إلى أن أردوغان سيتوجه عقب زيارته للصين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مابين 15-17 مايو/أيار الجاري.