نواز شريف يؤكد موقف الصين الداعم لباكستان فى قضية كشمير

بكين - د ب أ – قال نواز شريف رئيس وزراء باكستان السبت، إن”الصين تؤيد دائما موقف باكستان بشأن مشكلة اقليم كشمير” المتنازع عليه مع الهند.

واضاف شريف فى تصريحات للصحافيين عقب لقائه مع نظيره الصيني لى كه تشيانج فى قاعة الشعب الكبرى فى بكين نقلتها وكالة “اسوشيتدبرس أوف باكستان” اليوم:”ان الصين تؤيد دائماً موقف باكستان بشأن مشكلة اقليم كشمير، وتؤكد على استمرارها فى التعاون بشأنها فى المستقبل”.

ووقعت باكستان والصين السبت ست اتفاقيات للتعاون في مجالات متنوعة، فى مجالات السكك الحديدة والموانئ ،من بينها اتفاقية اطارية لمد خط رئيسي للسكك الحديدية، وإقامة ميناء جاف بمنطقة “هافيليان” الباكستانية.

وتتضمن قائمة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين البلدين إطار عمل الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، واتفاق حول التعاون الاقتصادي والفني لاقامة مطار في جوادار.

وكان نواز شريف قد وصل على رأس وفد رفيع المستوى الجمعة الى بكين للمشاركة في منتدى”الطريق والحزام ” للتعاون الدولي الذي يبدأ فعالياته الاحد ويستمر يومين في العاصمة بكين.