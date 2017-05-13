وزيرة الداخلية البريطانية لا تعرف من وراء الهجوم الإلكتروني

لندن - رويترز – قالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد السبت، إن الحكومة البريطانية لم تعرف بعد من يقف وراء الهجوم الإلكتروني الدولي الذي وقع أمس وعطل النظام الصحي في المملكة المتحدة.

وقالت راد لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “ليس بمقدورنا إبلاغكم بمن وراء الهجوم. لا يزال هذا العمل جارياً”.

وأضافت أن المركز الوطني البريطاني للأمن الإلكتروني يعمل مع هيئة الصحة في البلاد لضمان احتواء الهجوم بينما تعمل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة معهما لمعرفة من أين جاء الهجوم.

وذكرت راد أن الحكومة لا تعرف ما إذا كان الهجوم بتوجيه من حكومة أجنبية.