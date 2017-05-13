الحرب تشتعل بين عمرو دياب وروتانا من جديد

القاهرة ـ يبدو أن الأزمة بين شركة روتانا، والفنان المصري عمرو دياب، لن تنتهي فبعد أن خسرت الشركة القضايا التي تقدمت بها ضد عمرو دياب مؤخرًا عادت ورفعت دعوى جديدة عليه.

روتانا، تقدمت بدعوى جديدة تطالب فيها عمرو دياب، بدفع تعويض قيمته 6 ملايين دولار،وفي أول تعليق من محامي عمرو دياب أشرف عبدالعزيز فقال “إنه لا يعقب على القضايا المطروحة في وسائل الإعلام وأن رده مكانه ساحة القضاء مؤكدا على ثقته بعدالة القضاء المصري”.

عبدالعزيز كان قد قام مؤخرا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة روتانا وأقام دعوى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الفنان عمرو دياب نتيجة ما قامت به شركة روتانا من إقامة العديد من الدعاوى القضائية والتي قضي فيها جميعا بالرفض.