الموت يفجع منة فضالي

القاهرة ـ نعت الفنانة المصرية منة فضالي زوج خالتها الذي رحل بعد صراع مع المرض عبر موقع “أنستغرام”.

منة قالت “انتقل إلى رحمه الله تعالي زوج خالتي اللواء أركان حرب فاروق قابيل في الجنة يا عمو فاروق ربنا يرحمك يارب، نسألكم الدعاء والفاتحة”.

الفنانة المصرية استقبلت التعازي من قبل جمهورها، ودعا الفانز لزوج خالتها بالرحمة والمغفرة.

منة فضالي كان آخر عمل فني لها الجزء الرابع من مسلسل “سلسال الدم” مع عبلة كامل ورياض الخولي.

منة اعتذرت عن المشاركة في مسلسل “الزيبق” مع الفنان كريم عبدالعزيز وشريف منير، ووجهت لهما التهنئة عن العمل.