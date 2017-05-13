الرئاسة اليمنية تشكر “التعاون الخليجي” لرفضه لتشكيل “المجلس الانتقالي الجنوبي”

اليمن - الأناضول – عبرت الرئاسة اليمنية، السبت، عن تقديرها وشكرها لموقف مجلس التعاون الخليجي، الرافض لتشكيل “المجلس الانتقالي” لإدارة جنوب اليمن.

جاء ذلك في تصريح لمدير مكتب الرئاسة اليمنية، عبد الله العليمي، نشره اليوم، في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال العليمي إن “الموقف الواضح الذي أكده بيان مجلس التعاون الخليجي يعكس وضوح الرؤية وثبات موقف التحالف خلف أهدافه السامية، من دعم الشرعية وهزيمة الانقلاب واستعادة الدولة”.

وأضاف “هذا الموقف يضاف إلى رصيد المواقف الكبيرة للأشقاء في دول مجلس التعاون تجاه القضايا اليمنية وهو بلا شك موقف متوقع ونبيل يستحق كل الشكروالتقدير”.

ومساء الجمعة، دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربي، جميع مكونات الشعب اليمني إلى نبذ دعوات الفرقة والانفصال، والالتفاف حول الحكومة الشرعية لبسط سلطة الدولة وسيادتها واستعادة الأمن والاستقرار في كافة مناطق البلاد.

وعبر المجلس التعاون في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، عن رفضه لتشكيل محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي، ما يسمى بـ”مجلس الحكم الانتقالي” لإدارة المحافظات الجنوبية، بمشاركة 26 شخصية.

وجاء موقف دول الخليج، بعد ساعات من دعوة رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، لدول التحالف العربي، لـ”الخروج عن صمتها تجاه ما يحدث في المناطق المحررة، وخصوصاً مظاهر الأزمة في عدن”، لافتاً إلى أنه “باستطاعة التحالف السيطرة عليها”.

والخميس، أعلن محافظ عدن المقال تشكيل مجلس انتقالي لإدارة الجنوب، ضم 26 شخصية بينهم، 4 محافظين من المحافظات الجنوبية.