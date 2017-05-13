بريطانية تُطلق زوجها بنصف مليار دولار

لندن ـ قضت المحكمة العليا في بريطانيا بمنح زوجة 41,5 % من مجموع الأوصول الزوجية من زوجها ” تاجر سابق بشركة نفط وغاز في لندن ” ، حيث أجبره قاضي المحكمة على دفع 453 مليون جنيه إسترليني (نحو 580 مليار دولار)، لتسوية طلاقه من زوجته ، حيث تبلغ ثروة الزوج (61 عاما) ما يفوق المليار جنيه إسترليني .

وفي بداية إجراءات الطلاق اعترض الزوج على منحها ذلك المبلغ، بحجة أنه قام ” بإسهامات خاصة ” في ثروة الأسرة، لكن قبل أسبوعين من جلسة المحكمة قرر ” عدم مواصلة الاعتراض على الإجراءات ” وذلك لأسباب لم تتضح على الفور.

ويعتقد أن هذه أكبر تسوية طلاق شهدتها المملكة المتحدة.

وفي عام 2014 حصلت جيمي كوبر، زوجة الممول السير كريس هوهن، على أكثر من 330 مليون جنيه إسترليني عند طلاقهما.