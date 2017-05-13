تركيا تعلن تحييد 7 من حزب العمال الكردستاني خلال محاولتهم التسلل إلى أراضيها من شمال العراق

اسطنبول – د ب ا - اعلن الجيش التركي عن تحييد سبعة عناصر من حزب العمال الكردستاني، لدى تسللهم إلى داخل الأراضي البلاد من شمالي العراق.

وقال بيان أصدرته هيئة الأركان العامة التركية أن طائرات حربية تركية شنت عمليات حرب جوية ضد ماتصفهم بـ” الإرهابيين” الذين حاولوا التسلل إلى حوض جوفن الجبلي انطلاقاً من شمالي العراق، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية .

وأضاف البيان أن أن الطائرات الحربية التي أتمت مهامها بنجاح وعادت بسلام إلى قواعدها.

ولم يعلق حزب العمال الكردستاني على البيان التركي .

يذكر أن القوات التركية تشن هجمات ضد حزب العمال الكردستاني داخل تركيا وشمالي العراق منذ استئناف الحزب عملياته ضد قوات الأمن في شهر تموز/يوليو عام 2015 بعد توقف دام عامين عقب اطلاق عملية السلام الداخلي.