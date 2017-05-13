شبيجل: جابريل يعتزم إطلاق برنامج استثمارات مشترك مع فرنسا

برلين - د ب أ – كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل، يعتزم تبني فكرة الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون الخاصة بإطلاق برنامج استثمار مشترك.

وحصلت مجلة “دير شبيجل” الألمانية على صورة من ورقة لجابريل بهذا الخصوص، وذكرت، استناداً إلى هذه الورقة، أن نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل يرغب في استخدام جزء من الاحتياطات المخصصة للتخلص من مخلفات قطاع الطاقة النووية بألمانيا، في تمويل هذا البرنامج.

يذكر أن ميركل كانت قد أبدت عدم ممانعة حيال فكرة إطلاق برنامج مشترك للاستثمارات والتي دعا إليها ماكرون، الذي كان يشغل منصب وزير الاقتصاد الفرنسي في الفترة بين عامي (2016-2014).

وجاء في ورقة جابريل، التي تتألف من خمس صفحات، المطالبة بالتفكير المشترك في إعداد معالجة لتطوير معاهدة الإليزيه (للصداقة الفرنسية الألمانية المبرمة 1963).

وفيما يتعلق بتمويل صندوق للاستثمار لصالح الشركات الناشئة في مجال البحث والبنية التحتية للنقل والشبكات الرقمية، كتب جابريل:” لماذا لا نفكر في الاستفادة من جزء من الأموال المتوفرة من الصندوق الألماني لتمويل التخزين المؤقت والنهائي للنفايات النووية ، ونكملها بموارد التمويل الحكومية والخاصة القادمة من فرنسا؟”.

واقترح الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي تقليص عدد المفوضين الأوروبيين، وقال إن ألمانيا وفرنسا يمكنهما في أعقاب انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة ” تقاسم مفوض داخل المفوضية بما يعني تعيين مفوض بالتناوب بين البلدين”.

وطالب جابريل بميزانية خاصة لمنطقة اليورو، وقال في ورقته ” عندما يمتلك رئيس فرنسي الشجاعة، في أن يبعث بإشارة واضحة مؤيدة لأوروبا ليلة انتخابه، فإن على ألمانيا أيضاً أن يكون لديها الشجاعة في أن تعيد التفكير في المواقف المتصلبة في موضوع الاتحاد النقدي، وأن تنفتح على حل وسط ألماني فرنسي من أجل بنية مستقرة لليورو”.