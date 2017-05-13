رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية يعرب عن أمله فى اجراء الانتخابات المحلية في غزة قريبا

رام الله - د ب أ – أعرب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر، عن أمله بأن تتمكن اللجنة من إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة في وقت لاحق.

وقال ناصر ، في مؤتمر صحافي في مدينة رام الله السبت، إن الانتخابات المحلية يمكن عقدها على عدة مراحل، مشيراً إلى أن هناك 65 هيئة محلية في الضفة الغربية، ستجرى الانتخابات فيها خلال المرحلة الاستكمالية.

وأوضح أن عملية الاقتراع تجري في 451 مركز اقتراع موزعة على 11 محافظة في الضفة، وان 4411 مرشحاً يتنافسون من خلال 536 قائمة انتخابية على 1561 مقعداً في 145 هيئة ومجلساً محلياً.

ولفت إلى أن هناك خروقات وقعت أثناء فترة الدعاية الانتخابية، مؤكداً انه سيتم التعامل مع هذه الخروقات ومرتكبيها حسب القانون.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم عند الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي ( 0400 بتوقيت جرينتش) على أن يستمر الاقتراع حتى الساعة السابعة من مساء نفس اليوم، ويتم بدء فرز الأصوات فور انتهاء العملية الانتخابية.

وسيتم الإعلان عن فوز قائمة واحدة بالتزكية في 181 هيئة محلية، فيما سيتم إجراء انتخابات تكميلية في 65 هيئة محلية في وقت لاحق بسبب عدم ترشح أي قوائم فيها أو وجود قوائم غير مكتملة فيها.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية نظمت الخميس اقتراعاً مسبقاً لقوى الأمن بنسبة اقتراع وصلت إلى 8ر80% من أصحاب حق الاقتراع الذين يبلغ عددهم 11 ألف عنصر أمن في سجل الناخبين.

ودعت الحكومة الفلسطينية جميع أصحاب حق الاقتراع في الهيئات التي يجرى فيها انتخابات إلى المشاركة في “العرس الديمقراطي وممارسة حقهم الطبيعي والدستوري في اختيار ممثليهم في مجالس الهيئات المحلية”.

وتجرى انتخابات البلديات في الضفة الغربية فقط دون قطاع غزة بسبب رفض حركة “حماس″ الإسلامية التي تسيطر على القطاع منذ منتصف عام 2007 السماح بإجرائها فيه بدعوى أنها تتم دون توافق معها.

وتقاطع الانتخابات إلى جانب حماس كل من الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية اليسارية.