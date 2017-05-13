وزير خارجية بريطانيا يخشى محاولة روسيا التدخل في الانتخابات

لندن – رويترز – قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن هناك “احتمالاًواقعياً” أن تحاول روسيا التدخل في الانتخابات العامة ببلاده الشهر المقبل.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة ذا تليجراف نشرت السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “سيشعر بالسعادة” إذا فاز جيريمي كوربين زعيم حزب العمال في الانتخابات البريطانية المقررة في الثامن من يونيو حزيران.

وقال جونسون وهو من حزب المحافظين في إشارة إلى بوتين “نعتقد أن هذا ما فعله في أمريكا كما أنه من الواضح بشكل صارخ أن ذلك ما فعله في فرنسا (عندما جرى التسلل إلى البريد الإلكتروني الخاص بالرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون)… ومن ثم علينا الحذر”.

وقال إن بوتين يريد “تقويض الثقة في الديمقراطية تماماً وتشويه العملية الديمقراطية بأكملها”.

وكان نظام الصحة في بريطانيا تعرض الجمعة إلى هجوم إلكتروني كبير.