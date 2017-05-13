مقتل 3 من الجيش الليبي في انفجار شرقي البلاد

البيضاء – د ب ا – قال مصدر عسكري السبت، إن ثلاثة عناصر من الجيش الليبي لقوا حتفهم الجمعة في انفجار لغم أرضي بمحور ظهر الأحمر جنوب غرب بلدة درنة شرق البلاد.

وأضاف المصدر،الذي لم يتم تسميته، لموقع “بوابة الوسط” السبت،أن عدداً من الجنود اصيبوا أيضا جراء الانفجار و يتلقون العلاج .

من جهة أخرى، هزت ثلاثة انفجارات قوية ليلة أمس العاصمة الليبية طرابلس، حيث تصاعد الدخان وألسنة اللهب من حديقة الحيوان بمنطقة أبوسليم بالعاصمة طرابلس، والتي تتخذها مجموعة مسلحة تعرف باسم “ميليشيا غنيوة” مقراً لها.

من جهة أخرى، ذكر المركز الإعلامي لعملية “فخر ليبيا” ، إنها(العملية) استهدفت معاقل ميليشيا المدعو عبد الغني الككلي، التي تعرف باسم ميليشيا غنيوة، بالهاون وبعض الاسلحة الثقيلة ، مؤكدة أنها وجهت بعض الاصابات الدقيقة والمباشرة لمخزن الاسلحة داخل الحديقة.

وحذر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من محاولة بعض الأطراف، التي لم يسمها إدخال العاصمة “في دوامة جديدة من العنف ليتسنى لهم تحقيق مصالح خاصة يعجزون عن تحقيقها دون فوضى وإشهار السلاح”، وفقاً لبيان أصدره المجلس .

وأكد المجلس الرئاسي “لا رجعة عن الوفاق والتوافق بين الليبيين وعن مهمته في التمهيد للانتقال السلمي إلى دولة مدنية ديمقراطية دولة المؤسسات والقانون”.

من جانبه، قال مصدر بطرابلس لـ”بوابة الوسط” إن البوابات الأمنية انتشرت في مداخل العاصمة طرابلس خاصة الشرقية منها والجنوبية بعد تحريك مجموعات مسلحة مناوئة للاتفاق السياسي قواتها في مناطق وادي الربيع وصلاح الدين وقرب مطار طرابلس، وهناك خشية حقيقية من وقوع صدام بين التشكيلات العسكرية المؤيدة لحكومة الوفاق والأخرى الرافضة لها»، حيث يسمع سكان بعض أحياء العاصمة من حين لآخر أصوات إطلاق نار لفترة قصيرة.

يذكر أن ليبيا تشهد انفلاتاً أمنياً منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011،إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها ،وهى حكومة الوفاق الوطني المدعومة دولياً ، والحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب ،و حكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.