استشهاد فلسطيني بنيران الاحتلال الاسرائيلي في القدس

القدس - الأناضول – استشهد فلسطيني بنيران الاحتلال الإسرائيلي، السبت، في البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية، بعد أن أطلقت النار عليه، بدعوى طعنه شرطي.

وقالت لوبا السمري، المتحدثة بلسان الشرطة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب، إن فلسطينياً طعن شرطياً إسرائيلياً في البلدة القديمة من القدس الشرقية ما أدى إلى إصابته (الأخير) بجروح متوسطة.

وأضافت “تمكن باقي أفراد القوة من تحييد” المهاجم، مؤكدةً “إقرار مصرعه في المكان”، فيما لم توضح “السمري” هوية الفلسطيني.

بدورها قالت نجمة داود الحمراء، التي تقدم الإسعافات للإسرائيليين، إن الشرطي المصاب عمره 37 عاماً وإصابته متوسطة.

وأشارت إلى أن الحادث وقع في منطقة باب السلسلة في البلدة القديمة من مدينة القدس.