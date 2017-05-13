هجمات الكترونية “غير مسبوقة” تطاول دولا عدة

واشنطن- أ ف ب- استهدفت موجة من الهجمات الالكترونية “غير المسبوقة” بحسب الشرطة الأوروبية (يوروبول) مئات الدول السبت ما أثر على عمل العديد من المؤسسات والمنظمات من بينها مستشفيات في بريطانيا ومجموعة “رينو” الفرنسية للسيارات.

من روسيا إلى اسبانيا ومن المكسيك إلى استراليا طاول “برنامج الفدية” عشرات آلاف أجهزة الكمبيوتر مستغلا ثغرة في أنظمة التشغيل “ويندوز″ كشفت في وثائق سرية لوكالة الأمن القومي الامريكية “ان اس ايه” تمت قرصنتها.

ويبدو ان الضحية الاساسية والاكثر اثارة للقلق كون الامر يمكن أن يعرض حياة المرضى للخطر، كانت خدمة الصحة العامة في بريطانيا (ان اتش اس) الخامسة في العالم من حيث عدد الموظفين مع 1,7 مليون شخص.

لكن “ان اتش اس″ لم تكن الوحيدة. فقد اعلنت ادارة مجموعة “رينو” الفرنسية السبت لوكالة فرانس برس انها تعرضت للهجوم وانها اوقفت العمل في مواقع تصنيع في فرنسا وايضا في فرع الشركة “ريفوز″ في سلوفينيا.

وأعلن المصرف المركزي الروسي السبت أن النظام المصرفي في البلاد وعددا من الوزارات استهدف بهجوم الكتروني مكثف بينما حاول قراصنة اختراق المنشات المعلوماتية لشبكة السكك الحديد.

كما شملت الهجمات العملاق الاميركي للبريد السريع “فيديكس″ وشركة الاتصالات الاسبانية “تيليفونيكا”.

وتعرضت شركة السكك الحديد الحكومية الالمانية “دويتشه بان” للاستهداف. الا انها اكدت ان حركة القطارات لم تتأثر مع ان اللوائح الالكترونية للمحطات تعرضت للقرصنة.

وأعلن المكتب الاوروبي لاجهزة الشرطة الأوروبية (يوروبول) في بيان السبت ان “الهجوم الاخير هو بمستوى غير مسبوق وسيتطلب تحقيقا دوليا معقدا لمعرفة الفاعلين”.

- “هجوم الكتروني يشكل نهاية العالم”

علق خبير الأمن المعلوماتي فارون بادوار ان الهجوم “بحجم غير مسبوق” مضيفا لشبكة “سكاي نيوز″ انه يعطي فكرة عما سيكون عليه “هجوم الكتروني يشكل نهاية العالم”.

اما قرصان المعلوماتية الاسباني السابق تشيما الونسو الذي بات مسؤولا عن الامن الالكتروني لدى “تيليفونيكا” فعلق السبت على مدونته انه “رغم الضجة الاعلامية التي اثارها فان برنامج الفدية لم يكن له تأثير فعلي كبير” لانه “من الممكن على موقع بيتكوين ملاحظة ان عدد الصفقات قليل”.

واضاف ان التعداد الاخير اشار إلى دفع “ستة الاف دولار فقط” للقراصنة.

يقوم البرنامج الخبيث باقفال ملفات المستخدمين المستهدفين ويرغمهم على دفع مبلغ من المال على هيئة بيتكوينز مقابل اعادة فتحها.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لشاشات كمبيوتر تابعة لخدمة الصحة العامة عليها مطالب بدفع 300 دولار فدية على هيئة بيتكوينز مع عبارة “لقد تم تشفير ملفاتكم”.

ويطالب القراصنة بدفع الفدية في غضون ثلاثة ايام والا فان المبلغ سيزداد الى الضعف اما اذا لم يتم الدفع بعد سبعة ايام فسيتم محو الملفات.

واشارت شركة “فورسبوينت سيكيوريتي لابز″ للامن المعلوماتي إلى “حملة واسعة من الرسائل الالكترونية الملغومة” مع احصاء نحو خمسة ملايين رسالة الكترونية كل ساعة تحاول نشر البرنامج الخبيث الذي يحمل اسماء “وايكراي” و”واناكراي” و”واناكريبتور” و”واناكريبت” و”واناديكريبتور”.

واوصت السلطات الأمريكية والبريطانية الافراد والمؤسسات والمنظمات المخترقة بعدم الدفع للقراصنة.

ومن المقرر ان يعلن وزراء مال مجموعة السبع المجتمعون في باري بجنوب شرق ايطاليا السبت، تعزيز التعاون من أجل مكافحة القرصنة المعلوماتية اذ ان الولايات المتحدة وبريطانيا مكلفتان تشكيل خلية من أجل إعداد استراتيجية دولية للوقاية.

- “لم ينته بعد”

حاولت خدمة الصحة العامة البريطانية “ان اتش اس″ طمأنة المرضى السبت لكن كثيرين يشعرون بالقلق من حصول فوضى خصوصا في اقسام الطوارئ ولاسيما ان الخدمة تتعرض لضغوط هائلة بسبب اجراءات التقشف.

واعلنت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر راد ان الهجوم طاول 45 مستشفى اضطر القسم الاكبر منها الى الغاء او ارجاء اجراءات طبية. الا ان راد اكدت انه لم تتم “قرصنة بيانات المرضى”.

واضافت ان السلطات تواصل محاولة تحديد هوية القراصنة.

وتقول شركة “كاسبيرسكي” للامن المعلوماتي إن البرنامج الخبيث نشرته مجموعة “شادو بروكز″ للقراصنة في نيسان/ ابريل الماضي موضحة انها اكتشفت هذه الثغرة من وثائق مقرصنة من وكالة الامن القومي الاميركية.

وقال لانس كوتريل المدير العلمي لمجموعة “إنتريبيد” الاميركية التكنولوجية “خلافا للفيروسات العادية، هذا الفيروس ينتقل من كمبيوتر إلى آخر عبر الخوادم المحلية وليس العناوين الالكترونية”، مضيفا “هذا البرنامج يمكن أن ينتقل بدون أن يقوم احد بفتح رسالة الكترونية او النقر على رابط ما”.

وتابع كوتريل “هذه البرامج مؤذية بشكل خاص عندما تصيب مؤسسات كالمستشفيات اذ تعرض حياة المرضى للخطر”.

الا ان باحثا في شركة لامن المعلوماتية قال ان بالامكان وقف انتشار برنامج “واناكراي” للفدية موقتا من خلال تسجيل اسم مجال يستخدمه البرنامج.

وقال الباحث الذي يستخدم اسم “@مالوير_تيك_بلوغ” في رسالة خاصة على تويتر لوكالة فرانس برس ان القراصنة “كانوا يعتمدون بشكل خاص على اسم مجال لم يتم تسجيله وعندما قمنا بذلك اوقفنا انتشار البرنامج الخبيث”.

لكن هذا الحل الذي توصل اليه الباحث صدفة لا يفيد الاجهزة التي اصيبت. وشدد الباحث على ضرورة ان يقوم المستخدمون “بتحديث انظمتهم باسرع ما يمكن” لتفادي تعرضها لهجمات.

وفي تغريدة علق ادوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الامن القومي الاميركية الذي كشف في 2013عمليات مراقبة واسعة النطاق تقوم بها الوكالة “لو تباحثت (ان اس ايه) في هذه الثغرة المستخدمة لمهاجمة المستشفيات عند (كشفها) وليس عند سرقة الوثائق التي ترد فيها لكان ممكنا تفادي ما يحصل”.