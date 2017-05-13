مقتل ثلاثة انتحاريين أثناء محاولتهم تفجير جامعة نيجيرية

مايدوجوري- د ب أ- قتل ثلاثة انتحاريين صباح السبت، أثناء محاولتهم التسلل لإدارة الاشغال في جامعة مايدوجوري بولاية بورنو، شمال شرق نيجيريا، طبقا لما ذكرته صحيفة “بريميوم تايمز″ النيجيرية اليوم.

وقتل حارس أمني بالجامعة بسبب الهجوم الذي شنه الانتحاريون الثلاثة في الساعة الواحدة وعشر دقائق صباحا (بالتوقيت المحلي).

والهجوم الذي وقع السبت هو الأحدث في سلسلة من الهجمات التي شنها انتحاريون في ولاية بورنو.

ويمثل الهجوم الثالث على الاقل الذي وقع على جامعة مايدوجوري في عام 2017 وأسفرت هجمات سابقة عن مقتل أستاذ جامعي.

ووقعت الهجمات الانتحارية من قبل أعضاء يشتبه أنهم من جماعة “بوكو حرام” على الرغم من أن الجماعة الارهابية فقدت معظم أراضيها، التي كانت تسيطر عليها سابقا لصالح الجيش النيجيري.

وأطلقت الجماعة مؤخرا سراح 82 فتاة من بلدة تشيبوك من الاسر، بعد أكثر من ثلاثة سنوات من خطفهن من مدرسة ثانوية في البلدة الواقعة بولاية بورنو.

وأطلق سراح الفتيات في إطار تبادل للسجناء، شهد أيضا إطلاق الحكومة سراح عدد غير محدد من المشتبه أنهم من عناصر “بوكو حرام”.