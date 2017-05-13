اشتباكات هندية باكستانية في “كشمير” تسفر عن مقتل مدنيين

سريناغار- الأناضول- اندلعت اشتباكات مسلحة بين القوات الهندية والباكستانية، السبت، في منطقة هيماليان بإقليم كشمير المتنازع عليه، مما أسفر عن وقوع قتيلين مدنيين، حسب مسؤولين محليين.

وفي تصريح لوكالة “أسوشيتيد برس″ الأمريكية، قال مسؤول الإدارة المدنية، في المنطقة التي تسيطر عليها الهند في الإقليم، شهيد إقبال، إن القتيلين رجل (51 عامًا)، وفتاة (13 عامًا).

وأضاف أن سكان 15 بلدة في الإقليم، مازالوا محاصرين في منازلهم، كونهم على خط النيران المباشر.

ونقل المصدر عن مانيش ميهتا، المتحدث باسم الجيش الهندي، قوله إن “القوات الباكستانية بادرت بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات الهندية، صباح اليوم، من بلدة نوشيرا، شمال غربي باكستان، عند الخط الفاصل”.

وأضاف أن “القوات الهندية ردت بالمثل على مصادر النيران”.

من جهته، نفى مسؤول في الجيش الباكستاني الإدعاءات التي تزعم أن النيران اطلقت من جانبهم”، مشيرا إلى أن الجانب الهندي قصف سبع مناطق في بلدة نوشيرا على الأقل”.

ولفت إلى أن “الاشتباك يعد انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع عليه الطرفان عام 2003″.