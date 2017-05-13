بوكو حرام تبث تسجيل فيديو لتلميذة من شيبوك ترفض الافراج عنها

كانو- أ ف ب- بثت جماعة بوكو حرام الجمعة تسجيل فيديو لفتاة قالت انها من تلميذات شيبوك النيجيريات اللواتي خطفن في 2014 واكدت انها لم ترغب في اطلاق سراحها في اطار الاتفاق الذي ابرم مؤخرا مع الحكومة النيجيرية.

وبثت بوكو حرام ايضا شريطا ثانيا يظهر “القادة” الذين تم الافراج عنهم مقابل الافراج عن 82 من التلميذات الاسبوع الماضي، متوعدة بمهاجمة العاصمة الفدرالية ابوجا.

وتؤكد الفتاة في التسجيل الذي يستغرق ثلاث دقائق، انها تدعى مايدا ياكوبو، احدى 276 تلميذة قامت بوكو حرام بخطفهن، وتعلن مبايعتها للجماعة الجهادية.

وتظهر الفتاة محاطة بثلاث نسوة يرتدين الاسود، وهي تضع حجابا اسود وتحمل بندقية.

وردا على سؤال رجل عن اسباب عدم رغبتها في العودة الى اهلها، تقول “لانهم يعيشون في مدينة الضلال. نريد ان يقبلوا الاسلام”.

وبعد مفاوضات بين الحكومة والجماعة الجهادية، افرج عن 82 من تلميذات شيبوك الاسبوع الماضي بعد اكثر من ثلاثة اعوام على خطفهن.

ورفضت فتاة واحدة اخرى ان يتم اطلاق سراحها بسبب زواجها من مقاتل جهادي، كما قال الثلاثاء الناطق باسم الرئاسة غاربا شيهو بدون ان يكشف هويتها.

وذكر خبراء ان بعض الفتيات تعلقن على مر الايام بخاطفيهن.

وبعد الافراج عن 82 فتاة، ما زالت 113 اخريات محتجزات لدى الجماعة الجهادية. وتمت مبادلة 21 اخريات في تشرين الاول/ اكتوبر 2016 وعثر الجيش على ثلاث اخريات بينما تمكنت 57 من الهرب.

ومنذ بداية تمرد بوكو حرام قبل ثمانية اعوام خطف الآلاف من النساء والرجال والفتيات. واسفرت حركة التمرد هذه عن سقوط عشرين الف قتيل على الاقل ونزوح 2,6 مليون آخرين

ويظهر شريط الفيديو الثاني الذي بثته بوكو حرام الجمعة خمسة رجال بوصفهم “قادة” جهاديين افرجت عنهم الحكومة النيجيرية مقابل الافراج عن 82 فتاة.

وقال احدهم مقدما نفسه باسم ابو درداع ان بوكو حرام عادت الى غابة سامبيسا التي اعلن الجيش تحريرها في كانون الاول/ ديسمبر وتستعد لمهاجمة ابوجا.

وتأتي هذه التهديدات في وقت بدات جولة اخرى من المفاوضات بين الحكومة والجهاديين بهدف الافراج عن تلميذات اخريات لا يزلن محتجزات.

وردا على الشريط، اعتبر الجيش في بيان السبت انه “مجرد دعاية” لكنه أكد أن الشخص الذي يتحدث في الفيديو شملته فعلا صفقة التبادل.

وقال المتحدث باسم الجيش ساني كوكاشيكا عثمان “لقد استفاد في شكل مباشر من العملية التي ادت الى الافراج عن الفتيات المخطوفات ال82، وليس لديه القدرة على فعل أي شيء. وعليه، ينبغي تجاهل هذه التهديدات”.