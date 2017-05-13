مقتل جندي أممي مغربي بهجوم جديد في افريقيا الوسطى

بانغي- أ ف ب- قتل جندي أممي مغربي السبت في هجوم في مدينة بانغاسو بجنوب شرق جمهورية افريقيا الوسطى وذلك بعد مقتل خمسة جنود آخرين في الأمم المتحدة الاثنين في هجوم قرب المدينة المذكورة، وفق ما افادت بعثة الامم المتحدة في هذا البلد وكالة فرانس برس.

وقال المسؤول الاعلامي في البعثة الاممية هيرفيه فيروسيل “خلال الليل، هاجم عناصر في (ميليشيا) انتي بالاكا مدنيين ومعسكر البعثة الاممية. سقط العديد من الضحايا المدنيين ونؤكد مقتل جندي أممي مغربي”.

وقتل جندي مغربي آخر وأربعة جنود كمبوديين في هجوم مساء الاثنين شنته مجموعة مسلحة على قافلة لقوة الامم المتحدة قرب بانغاسو.