قيادات حزب البعث العربي تجتمع الأحد في دمشق للنظر فى حل القيادة القومية

دمشق- د ب أ- يعقد حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا الاحد مؤتمرا قوميا فى دمشق بمشاركة اعضاء قيادات الحزب في ثماني دول عربية لحل القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي.

وقال قيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية إن المؤتمر الذي يعقد الأحد تحضره وفود حزبية من ثماني دول عربية، إضافة إلى حضور اعضاء القيادة القطرية لحزب البعث ينتظر أن يصدر قرارا بحل القيادة القومية لحزب البعث واحداث مكتب قومي استشاري في القيادة القطرية، وتعيين الرئيس بشار الأسد أمينا عاما لحزب البعث العربي الاشتراكي”.

وكانت مصادر في حزب البعث اعلنت منتصف العام الماضي عن حل القيادة القومية لحزب البعث نظراً لغيابها، وضعف دورها خلال الازمة التي تشهدها سورية منذ أكثر من 6 سنوات، ولكن القرار تأجل لحين عقد المؤتمر القومي والذي لم يعقد منذ حوالي 37 عاماً.

وتأسس حزب البعث العربي الاشتراكي في عام 1947 واعتلى سدة الحكم في بداية شهر أذار/ مارس عام 1963.