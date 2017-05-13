اكتشاف مقبرة أثرية تضم 28 مومياء وسط مصر

المنيا- الأناضول- أعلنت مصر، السبت، عن اكتشاف مقبرة أثرية قديمة تضم 28 مومياء بمحافظة المنيا وسط البلاد.

وقال وزير الآثار المصري، خالد العناني: إن الكشف الأثري يضم مجموعة من المومياوات تعود للعصور الوسطى لمصر القديمة (2055-1650 ق.م )، إضافة إلى عدد من التوابيت الحجرية والفخارية بمنطقة تونة الجبل محافظة المنيا (وسط).

وبحسب الوكالة الرسمية المصرية، قدرت عدد المومياوات في المرحلة الأولى 28، دون تفاصيل أخرى.

وعزا وزير الآثار المصري خلال المؤتمر الذي أقيم بمنطقة الاكتشاف الأثري، سبب أهمية الكشف إلى أنه الأول منذ 57 عاما حيث كان آخر كشف أثري بالمنطقة في الفترة من عام 1930 وحتى 1950 والذي كشف حينذاك عن مقبرة للطيور والحيوانات.

وأشار إلى أن الكشف الأثري عثر عليه أثناء أعمال الحفائر التي تجريها بعثة حفائر كلية الآثار بجامعة القاهرة (حكومية).

وأوضح أن “هذا الكشف فى بدايته وسنصل للكشف العالمى (لم يوضحه) من خلال استكمال الحفائر”.

وأعلن جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن “الاكتشاف غير مسبوق، وعبارة عن مقبرة ضخمة تتبع طراز الكاتا كومب (المقابر المنحوتة فى الأرض أو فى الصخر)، والتي أحياناً ما تكون متعددة الطوابق وتتضمن آبار وحجرات ودهاليز متعددة كثيرة التعاريج”.

وأضاف أن بعثة حفائر كلية الآثار عثرت بداخل المقبرة عن معالم أثرية مهمة وغير مسبوقة، منها 12 مومياء سليمة كاملة، فضلاً عن بقايا مومياوات وعظام كثيرة، بالإضافة إلى التحف المنقولة من الفخار وغيره.

وتشهد مصر من وقت لآخر، الإعلان عن اكتشافات أثرية، وتزخر البلاد بآثار تعود لعهد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرامات المصرية إحدى عجائب الدنيا السبع.