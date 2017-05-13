﻿اختراع إيطالي لصنع القهوة بواسطة الهاتف المحمول في أي مكان وفي أي وقت

لندن ـ «القدس العربي»: تمكنت شركة إيطالية من ابتكار اختراع جديد هو الأول من نوعه في العالم ويتيح للمولعين بتناول القهوة أن يقوموا بإعدادها بواسطة هواتفهم الذكية في أي مكان وبأي وقت ومن ثم تناولها على الفور ساخنة.

ويمثل هذا الابتكار الجديد تطوراً ثورياً بالنسبة لعشاق القهوة، حيث طورت الشركة التي تتخذ من مدينة نابولي الإيطالية مقرا لها جهازا أطلقت عليه اسم «موكاس» وهو غطاء دقيق للهاتف، ويجري تشغيله بتطبيق بسيط لتحضير القهوة.

ويبلغ سعر الجهاز 87 دولاراً فقط، ما يعني أنه يعتبر منخفض التكلفة، حيث أن آلة صنع القهوة التقليدية يزيد ثمنها عن هذا المستوى بكثير، فضلاً عن أن هذا الابتكار الجديد يوفر على صاحبه مصاريف شراء القهوة الجاهزة من المتاجر والأسواق.

ويعمل الجهاز بالضغط على زر تشغيل التطبيق المدمج معه ليبدأ على الفور في تحضير فنجان قهوة ساخن خلال دقائق معدودة.

وتقول الشركة صاحبة الابتكار إن هذا الجهاز هو الأول من نوعه الذي يمكن أن يزودك بكوب قهوة «إسبرسو» كلما تريد وحيثما تريد، وهو خفيف الوزن ويمكن وضعه في الجيب مثل الهاتف الذكي.

ويأتي الجهاز، الذي سيكون قريبا في الأسواق، على شكل إصدارات مختلفة من أجهزة الهواتف الذكية، من بينها آيفون وسامسونغ، بالإضافة إلى العديد من العلامات التجارية للهواتف الذكية الأخرى.

ويمثل هذا الابتكار الجديد أحدث الصيحات في عالم الخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلال الهواتف الذكية، حيث أنها المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الهاتف في مجال الأكل والشرب، فضلاً عن أن الهواتف الذكية في أغلبها لا تزال غير مقاومة للمياه أصلاً، وتتسبب المياه في تلفها أو بعض المشاكل فيها.

ماكنات قهوة ذكية

ورغم أن هذه المرة هي الأولى التي تدخل فيها الهواتف الذكية في صناعة القهوة، إلا أن الأسواق مليئة بآلات صنع القهوة الذكية، والتي أثارت جدلاً مؤخراً بسبب أنها من الممكن أن تتحول إلى أجهزة للتجسس على أصحابها.

وكشف سانجاي أورورا الرئيس الإقليمي لشركة الأمن السيبراني «داركتريس» التي تأسست فى عام 2013 من قبل ضباط مخابرات بريطانيين في مقابلة مع صحيفة «الغارديان» إن «إنترنت الأشياء أو الأجهزة الموصولة بالانترنت بما في ذلك الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت مثل الثلاجات والتليفزيونات الذكية يوجد بها العديد من الثغرات ونقاط الضعف التي تسمح للهاكرز باختراقها بسهولة».

وأضاف إنه حتى آلات صنع القهوة المتصلة بالإنترنت أصبح من السهل التجسس على المستخدمين داخل منازلهم وأماكن عملهم بواسطتها، لذلك يعمل خبراء الأمن على وضع تكنولوجيات تعمل مثل جهاز المناعة البشري من أجل حماية المستخدمين من تلك الأمور الخطيرة.

وهذه التكنولوجيات تعمل على ملاحظة أي تغييرات طفيفة داخل الشبكة أو نشاط غير عادي، وعلى هذا الأساس تقوم بالفحص واتخاذ الإجراءات المضادة التي من شأنها أن تحمي المستخدم من التعرض للتجسس.

وحسب أورورا فعلى الفرد توخي الحذر بشكل مستمر، خاصة إذا كان يتواجد بمكان تنتشر فيه الأجهزة المنزلية الذكية، فنحن الآن لا نسمع كثيرا عن اختراق منصات ومواقع إلكترونية شهيرة، ولكن من يوم لآخر يتم تداول أخبار عن أجهزة تتم السيطرة عليها عن بعد، وأشار إلى أنه إذا كانت في مكتبك آلة قهوة تعمل بالإنترنت فعليك الحذر فيما تتحدث فيه.