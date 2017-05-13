﻿الرئيس الصيني يعرض على اليونان المثقلة بالديون دعما قويا

عرض الرئيس الصيني شي جين بينغ على اليكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان المثقلة بالديون دعما قويا أمس قائلا إنه يجب على البلدين توسيع تعاونهما في البنية الأساسية والطاقة والاتصالات.

وأبلغ شي تسيبراس أن اليونان جزء مهم من استراتيجية الصين طريق الحرير الجديد.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن شي قوله إن التعاون في البينة الأساسية والطاقة والاتصالات لابد وأن يكون «عميقا وقويا».

ويزور تسيبراس بكين لحضور اجتماع قمة للترويج لرؤية شي لتوسيع العلاقات بين آسيا وأفريقيا وأوروبا التي تدعمها استثمارات بمليارات الدولارات تُسمى مبادرة طريق الحرير الجديد .

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن شي قال إنه يجب على الصين واليونان تركيز جهودهما على تحويل ميناء بيريه إلى مركز دولي مهم لإعادة الشحن وجزء مهم من طريق الحرير الجديد.

(رويترز)