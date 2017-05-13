﻿جنون البنود في عقود النجوم!

ليس كل ما نسمعه يمكن تصديقه، وليس كل حقيقة غير قابلة للنقاش، أو يمكن اعتبارها حقيقة مطلقة، فعلينا أن نستخدم المنطق والعقل للوصول الى ما هو أقرب الى الحقيقة.

في بعض الاحيان نتفاجأ من أنباء غير متوقعة، لكن عندما يسرد كتاب أسرار كرة القدم، فنكون على موعد مع كم هائل من المفاجآت التي لا تصدق عادة، حيث أصدر موقع «فوتبول ليكس» كتاباً يحوي أرقاماً خيالية في عقود نجوم كرة القدم، بينها ما يتعلق بعقد النجم الفرنسي بول بوغبا، وصفقة انتقاله الى مانشستر يونايتد من يوفنتوس الصيف الماضي التي حطمت الرقم القياسي في قيمة بدل الانتقالات، والتي على اثرها جنى وكيل أعماله مينو رايولا 41 مليون جنيه استرليني، وهي نحو نصف القيمة التي دفعها يونايتد، والتي على اثرها سيفتح الفيفا تحقيقاً في هذا الامر.

لكن الاكثر اثارة في هذا الكتاب، ما حواه عن بند في عقد النجم الايطالي ماريو بالوتيلي عندما كان لاعباً مع ليفربول الانكليزي، حيث نص البند على تقاضي النجم الايطالي مليون جنيه استرليني مكافأة في حال عدم طرده في أي مباراة خلال الموسم لأكثر من ثلاث مرات، وكان الشرط أن لا يطرد بسبب «البصق» أو «الشتم» أو «العنف»، ونحن جميعاً نعرف عقلية بالوتيلي، ولهذا السبب لم يتوان ليفربول على اعارته الى ميلان في موسمه الثاني في 2015، ليس بسبب طرده المستمر بل بسبب انتقاداته اللاذعة للمدرب حينذاك بريندان روجرز.

أما النجم الارجنتيني كارلوس تيفيز، فكان أول لاعب يكسر حاجز الـ200 ألف جنيه راتباً اسبوعيا عندما انتقل الى مانشستر سيتي في 2009، لكن هذا المبلغ لا يقارن بما يتقاضاه اليوم في الصين، مع فريق شانغهاي شينهوا، حيث كشف الكتاب انه يتقاضى 17.16 مليون جنيه استرليني في الموسم خالياً من الضرائب، أي بما يعادل 635 ألف جنيه في الاسبوع صافياً، لكن المدهش ليس هذا الراتب، بل البنود الاضافية في عقده، فهو سيتقاضى أيضاً 788 ألفاً اذا لعب أساسياً 70٪ من مباريات الفريق في الموسم، و1.56 مليون اذا فاز فريقه بدوري أبطال آسيا، و788 ألفاً اذا فاز بالدوري الصيني و390 ألفاً اذا فاز بكأس الصين، ومثلها اذا توج هدافاً للموسم. وهذا يفسر اصراره على ترك ناديه المحبب بوكا جونيورز الارجنتيني، رغم اعلانه مرارا وتكرارا انه سينهي مسيرته معه.

مثلما كشف الكتاب عما يتقاضاه زملاء تيفيز من النجوم في الدوري الصيني، حيث يحصل النجم الايفواري ديدييه دروغبا على 508 آلاف جنيه، والبرازيلي أوسكار على 548 ألفاً، لكن تيفيز ليس الأعلى أجراً في العالم، لان مواطنه ايزيكيل لافيتزي يتقاضى من هيبي فورتشن 798 ألفاً أسبوعياً.

واذا تفاجأ كثيرون من عشاق اللعبة، عن سبب لباقة النجم الألماني باستيان شفاينزتايغر في التعامل مع المعاملة المهينة من مدربه في مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، بتهميشه واهماله، فان السر يكمن في بند في عقد النجم الألماني، الذي نص على أن أي انتقاد للمدرب سيقود تلقائياً الى غرامة مالية بقيمة اسبوعين من الراتب، حيث كان يتقاضى 7.55 مليون سنوياً، علماً أن شفاينزتايغر لعب 2101 دقيقة ليونايتد خلال عامين، وجنى راتباً بقيمة 12.53 مليون، أي ما يعادل 5963 جنيها عن كل دقيقة لعب.

طبعاً هذا جزء بسيط من مقتطفات الكتاب، والذي لن يعرض أصحابه لمساءلات قانونية في حال كان أي من هذه المعلومات غير صحيح، وبالتالي يمكن أن نعود الى المنطق ونقول أن هذه المعلومات أقرب الى الصحة، لكن ما ينافي المنطق هو هذه الأرقام الفلكية التي يتقاضاها النجوم، وجنون البنود في عقودهم!

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