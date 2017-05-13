﻿ممثلة أمريكية تجوب نيويورك في هيئة المتحدث باسم البيت الأبيض

قلدت الممثلة الأمريكية ميليسا مكارثي المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض شون سبايسر وجابت شوارع مدينة نيويورك، مساء أول أمس، على منصة متحركة في لقطات خاصة فيما يبدو ببرنامج (ساترداي نايت لايف).

وتقدم مكارثي البرنامج التلفزيوني الذي يعرض على شاشة قناة (إن.بي.سي) وتحيي تقليدها لسبايسر في صورة شخص يصرخ كثيرا وهو يمضغ العلكة ويوبخ ويهدد الصحفيين الذين يسألون أسئلة حساسة.

ويقدم البرنامج الشهير على الهواء مباشرة منذ عام 1975.

وأظهرت لقطات صورت بالهواتف المحمولة ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مكارثي وهي في هيئة سبايسر وتصرخ للسيارات حتى تحيد عن الطريق فيما تسير بمنصتها المتحركة وسط المرور.

كان سبايسر قال في مقابلة مع مجلة إكسترا الإخبارية في فبراير/ شباط الماضي إنه يعتبر تقليد مكارثي له «مضحكا» لكنه أشار إلى أن «بإمكانها الحد منه» بشكل ما. كما ألمح إلى قيام مكارثي بقيادة المنصة المتحركة بسرعة باتجاه أي صحفي يوجه سؤالا صعبا.

وقال وسط ضحكات الحضور خلال إفادة مقتضبة في مارس / آذار ردا على سؤال لصحفي عن نسب البطالة «لا تدفعني لجعل المنصة تتحرك». وحل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضيفا على (ساترداي نايت لايف) مرتين في 2004 و2015. لكن رأيه تغير في البرنامج الذي يجسد من خلاله الممثل الشهير أليك بالدوين شخصية ترامب بوضع الكثير من مساحيق التجميل برتقالية اللون. ووصف ترامب البرنامج على تويتر بأنه «غير صالح للمشاهدة» و«متحيز» و«ليس مضحكا» و«بائس». (رويترز)