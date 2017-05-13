﻿اشتباكات هندية باكستانية في «كشمير» تسفر عن مقتل مدنيين

سريناغار ـ(الأناضول): اندلعت اشتباكات مسلحة بين القوات الهندية والباكستانية، أمس، في منطقة هيماليان بإقليم كشمير المتنازع عليه، مما أسفر عن وقوع قتيلين مدنيين، حسب مسؤولين محليين.

وقال مسؤول الإدارة المدنية، في المنطقة التي تسيطر عليها الهند في الإقليم، شهيد إقبال، إن القتيلين رجل (51 عامًا)، وفتاة (13 عامًا). وأضاف أن سكان 15 بلدة في الإقليم، مازالوا محاصرين في منازلهم، كونهم على خط النيران المباشر.

وقال المتحدث باسم الجيش الهندي، إن «القوات الباكستانية بادرت بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات الهندية، عند الخط الفاصل بين البلدين». وأن « القوات الهندية ردت بالمثل على مصادر النيران».

من جهته، نفى مسؤول في الجيش الباكستاني الاتهامات الهندية و قال» إن الجانب الهندي قصف 7 مناطق في بلدة نوشيرا على الأقل» . ولفت أن «الاشتباك يعد انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع عليه الطرفان عام 2003».