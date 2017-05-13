﻿بريطانيا تشير لتدخل روسي محتمل في الانتخابات البرلمانية المقبلة

لندن ـ (الأناضول): قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أمس، إن هناك «احتمالية حقيقية» تشير إلى أن روسيا ستحاول التدخل في مسار الانتخابات البرلمانية في البلاد، حسب وسائل إعلام محلية.

وفي حوار مع صحيفة «ذا تيليغراف»، أفاد الوزير البريطاني، بأن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشعر بالسعادة حال فوز حزب العمال بقيادة جيريمي كورباين في الانتخابات البرلمانية».

وأضاف «نعتقد أن هذا ما فعله (بوتين) في الولايات المتحدة وفرنسا»، في إشارة منه إلى إمكانية تدخل روسيا بقيادة بوتين في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية والفرنسية.

وخلال الحوار ذاته، اعتبر جونسون أن هدف بوتين هو «تقويض الإيمان بالديمقراطية، وتشويه سمعة العملية الديمقراطية برمتها».

تجدر الإشارة أنه في أبريل/ نيسان المنصرم، دعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لانتخابات برلمانية مبكرة في 8 يونيو/حزيران المقبل، بعد أن كانت مقررة عام 2020.