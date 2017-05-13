﻿إيطاليا تطرد تونسيا على صلة بمنفذ هجوم برلين

روما ـ (رويترز): قالت وزارة الداخلية الإيطالية أمس السبت إن إيطاليا طردت تونسيا يشتبه في صلته بالرجل الذي قتل 12 شخصا عندما دهس بشاحنة سوقا لعيد الميلاد في برلين العام الماضي.

وأضافت في بيان أن الرجل البالغ من العمر 36 عاما كان يقيم في جزيرة صقلية الجنوبية حيث أمضى أنيس العامري فترة في السجن وفي مركز ترحيل.

وأعطى الرجل للعامري هاتفا وظل الرجلان على اتصال بعد أن انتقل العامري إلى ألمانيا. وعاد العامري إلى إيطاليا بعد الهجوم الذي وقع في 19 ديسمبر/ كانون الأول ثم قتلته شرطة ميلانو بالرصاص.

وقالت الوزارة إن محققين تنصتوا على هاتف التونسي الآخر واكتشفوا أنه على صلة بأشخاص يشتبه بأنهم متشددون وكان يعتزم عبور الحدود إلى فرنسا بشكل غير قانوني.

وتابعت أنهم تعقبوا الرجل إلى مدينة تورينو الشمالية في الثاني من مايو/ أيار واحتجزوه في مركز ترحيل قبل مرافقته على رحلة جوية إلى تونس.