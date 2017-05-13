﻿هجمات الكترونية «غير مسبوقة» تطاول دولا عدة

واشنطن ـ (أ ف ب): استهدفت موجة من الهجمات الالكترونية «غير المسبوقة» بحسب الشرطة الأوروبية (يوروبول) مئات الدول أمس ما أثر على عمل العديد من المؤسسات والمنظمات من بينها مستشفيات في بريطانيا ومجموعة «رينو» الفرنسية للسيارات.

من روسيا إلى ألمانيا إلى فرنسا و إسبانيا ومن المكسيك إلى استراليا طاول «برنامج الفدية» عشرات آلاف من أجهزة الكمبيوتر مستغلا ثغرة في انظمة التشغيل «ويندوز» كشفت في وثائق سرية لوكالة الأمن القومي الاميركية «ان اس ايه» تمت قرصنتها.

ويبدو أن الضحية الأساسية والأكثر اثارة للقلق كون الأمر يمكن أن يعرض حياة المرضى للخطر، كانت خدمة الصحة العامة في بريطانيا (ان اتش اس) الخامسة في العالم من حيث عدد الموظفين مع 1،7 مليون شخص.

علق خبير الامن المعلوماتي فارون بادوار ان الهجوم «بحجم غير مسبوق» مضيفا « انه يعطي فكرة عما سيكون عليه «هجوم الكتروني يشكل نهاية العالم».