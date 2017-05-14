مقتل ما لا يقل عن شخصين بعد خروج قطار ركاب عن القضبان في اليونان

أثينا- رويترز- قالت السلطات اليونانية إن ما لا يقل عن شخصين قُتلا كما أصيب سبعة آخرون إثر خروج قطار عن القضبان واقتحامه منزلا في شمال اليونان مساء السبت.

وقالت شركة القطارات اليونانية (ترينوسي) إن القطار الذي كان يقل 70 راكبا كان متجها من أثينا إلى سالانيك ثاني أكبر مدن اليونان عندما خرج عن القضبان في بلدة أديندرو الواقعة على بعد نحو 37 كيلومترا . ولم يُعرف سبب الحادث.

واقتحمت إحدى عربات القطار الطابق الأرضي من منزل مؤلف من طابقين في حين انقلبت عربات أخرى على جنبها وتحطمت نوافذها.

وقالت ترينوسي إن السائق في حالة حرجة.

وقالت هيئة الإطفاء ورئيس أجهزة الطوارئ الوطنية إن شخصين قُتلا . وكانت شركة ترينوسي قد قالت في بيان على موقعها الالكتروني في وقت سابق إن أربعة أشخاص قُتلوا في الحادث. وحذفت هذه الإشارة فيما بعد.

وقالت بعض وسائل الإعلام إن خمس عربات بالقطار خرجت عن القضبان.

وقالت هيئة الإطفاء إن ما لا يقل عن 12 سيارة إطفاء أُرسلت إلى المنطقة في عملية إنقاذ استمرت خلال الليل.