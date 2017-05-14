الشرطة الفرنسية: الهجمات المعلوماتية طاولت أكثر من 75 ألف جهاز كمبيوتر في العالم

باريس- أ ف ب- أعلنت الشرطة الفرنسية السبت أن موجة الهجمات المعلوماتية التي ضربت عشرات الدول الجمعة طاولت “أكثر من 75 ألف” جهاز كمبيوتر في العالم حتى الان.

وقالت فاليري مالدونادو مساعدة رئيس إدارة مكافحة جرائم المعلوماتية لوكالة فرانس برس “انها حصيلة لعدد اجهزة الكمبيوتر التي تعرضت للهجمات ولا تزال موقتة وسترتفع على الارجح في الأيام المقبلة”.

ومساء الجمعة طال هجوم معلوماتي كبير “بمستوى غير مسبوق” بحسب الشرطة الأوروبية (يوروبول)، عشرات الدول.

من روسيا إلى اسبانيا ومن المكسيك إلى فيتنام طاول “برنامج الفدية” عشرات الاف اجهزة الكمبيوتر خصوصا في أوروبا مستغلا ثغرة في انظمة التشغيل “ويندوز″ كشفت في وثائق سرية لوكالة الامن القومي الأمريكية “ان اس ايه” تمت قرصنتها.

يقوم البرنامج الخبيث باقفال ملفات المستخدمين المستهدفين ويرغمهم على دفع مبلغ من المال يتراوح بين 300 و 600 دولار على هيئة بيتكوينز مقابل اعادة فتحها.

ويطالب القراصنة بدفع الفدية في غضون ثلاثة أيام والا فان المبلغ سيزداد إلى الضعف اما اذا لم يتم الدفع بعد سبعة أيام فسيتم محو الملفات.