إصابات وخسائر مادية إثر زلزال في خراسان الشمالية في إيران

بجنورد- د ب أ- أعلن مساعد التنسيق لشؤون الإعمار في محافظة خراسان الشمالية في إيران أن هزة أرضية ضربت مناطق في المحافظة مساء السبت أسفرت عن بعض الإصابات والخسائر التي لحقت بالوحدات السكنية في بعض القري التابعة لمدن بجنورد ومانة وسملقان.

وقال محمد حسين علي نيا في تصريح لوكالة “إرنا” الإيرانية للأنباء فجر اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، إن هذه الهزة الأرضية الحقت خسائر بالوحدات السكنية في قري قصر قجر وبوربور وقرة جاي وبيدك ولنكر بنسب تتراوح بين 20 إلي 50 بالمائة.

وبلغت قوة الهزة الأرضية 5,7 درجة علي مقياس ريختر وضربت مناطق في محافظة خراسان الشمالية الواقعة شمال شرق إيران في الساعة العاشرة والنصف من مساء السبت (السادسة بتوقيت غرينتش).

وكان مركز الهزة الأرضية عند التقاء خطي العرض الشمالي 22ر57 والطول الشرقي 37,66 درجة وفي عمق 11 كيلومترا من سطح الأرض، في منطقة بيش قلعة علي بعد 22 كيلومترا إلي الشمال الغربي من مدينة بجنورد مركز المحافظة.

وأوضح مساعد التنسيق لشؤون الإعمار أن الهزة الارضية لم تسفر عن وقوع خسائر بشرية إلا أن بعض الأشخاص أصيبوا بجروح، وتم إرسالهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وصرح المسؤول المحلي بأن ثلاثة منازل قديمة قد انهارت جراء الهزة الأرضية إلا أن أحدا لم يصب بأذي جراء ذلك.

وأضاف نيا أن الهزة الأرضية أدت إلي تسرب الغاز وانقطاع التيار الكهربائي، إلا الجهات المعنية عالجت ذلك الأمر.