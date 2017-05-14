وزير خارجية الإمارات: دورنا مساند للسعودية وليس لنا مصالح بموانئ اليمن

مأرب- الأناضول- قال وزير الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، السبت، إن دور بلاده في اليمن، مساند للسعودية، التي تقود التحالف العربي، نافياً وجود أي مصالح خاصة لهم في اليمن.

وقال الوزير في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”، إن “الدور الإماراتي في اليمن مساند للسعودية وهدفه خير البلاد”.

وأضاف أن “من يدّعي مصالح ضيقة لنا في ميناء أو قاعدة أو منطقة، حزبي جاحد لا يدرك توجهنا وموقفنا”، دون تحديد لتلك الجهات.

وتابع الوزير “التزامنا ضمن التحالف العربي، بقيادة الرياض يقض مضجع ثوار الثرثرة”.

وأشار قرقاش إلى أن تحرك بلاده ضمن التحالف العربي “موجهاته استراتيجية وقومية”.

وأواخر نيسان/ أبريل الماضي، أقال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اللواء عيدروس الزبيدي، من منصب محافظ عدن، عقب خلافات كبيرة منذ أشهر، كما أعفى وزير الدولة، هاني بن بريك من منصبه، وأحاله للتحقيق، دون الكشف عن أسباب تلك الإحالة.

ويعد وزير الدولة المعفى، بن بريك، والذي يقول مراقبون إنه مقرب من دولة الإمارات، أول وزير يمني في عهد هادي يقال من منصبه ويحال للتحقيق.

وأثارت تلك القرارات غضباً إماراتياً عبّر عنه مسؤولون إماراتيون بينهم، الوزير قرقاش، ونائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان.