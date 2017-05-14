البيت الأبيض يدعو إلى فرض “عقوبات أقوى” على كوريا الشمالية بعد اطلاقها صاروخا بالستيا

واشنطن- أ ف ب- دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض “عقوبات أقوى” على كوريا الشمالية بعد اجرائها تجربة جديدة لإطلاق صاروخ بالستي.

وقال البيت الابيض في بيان إن “هذا العمل الاستفزازي الاخير يجب أن يشكل دعوة إلى كل الأمم لفرض عقوبات أقوى على كوريا الشمالية”.

واضاف ان الصاروخ سقط “في موقع قريب جدا من الاراضي الروسية- في الواقع اقرب إلى روسيا من اليابان- والرئيس لا يمكن أن يتصور أن روسيا مرتاحة” لذلك.

وأكد البيان أن كوريا الشمالية “تشكل منذ فترة طويلة تهديدا خطيرا”، مشيرا إلى أن “كوريا الجنوبية واليابات يتابعان الوضع عن كثب”.

وكان مسؤول كبير في وزارة الخزانة صرح السبت “ندرس كل الادوات التي نملكها في ترسانتنا (…) لمحاولة وقفهم”، في اشارة الى برامج مكتب مكافحة الارهاب والاستخبارات المالية والوكالة المكلفة تطبيق العقوبات.

وكان هذا المسؤول يتحدث قبل الاعلان عن إجراء تجربة اطلاق الصاروخ البالستي الجديدة.

وأطلقت كوريا الشمالية صباح الاحد صاروخا بالستيا في أول تجربة صاروخية لها منذ انتخاب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن الذي اعتبر هذه الخطوة “استفزازا متهورا”.

وقال مسؤول كبير في الجيش الكوري الجنوبي في بيان إن كوريا الشمالية اطلقت من قاعدة كوسونغ في مقاطعة بيونغان الشمالية (شمال غرب) صباح الاحد قرابة الساعة 05,30 (20,30 ت غ السبت) صاروخا بالستيا اجتاز حوالى 700 كلم قبل ان يسقط في بحر اليابان.