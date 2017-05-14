الرئيس الوسطي المنتخب ايمانويل ماكرون يتولى مهامه في فرنسا

باريس- أ ف ب- يتولى أصغر رؤساء فرنسا المنتخبين سنا، الوسطي ايمانويل ماكرون الأحد مهامه الرئاسية رسميا بعد اسبوع من فوزه على منافسته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن.

وستبدأ مراسم تسليم السلطة في قصر الاليزيه عند الساعة العاشرة (08,00 ت غ) في مراسم رسمية وتقليدية في العاصمة الفرنسية التي يضمن امنها حوالى 1500 شرطي.

وأكد الرئيس المنتهية ولايته فرنسوا أولاند انه ينوي أن “يعمل ليكون كل شئ بسيطا وواضحا ووديا” في انتقال السلطة إلى وزير الاقتصاد السابق في عهده البالغ من العمر 39 عاما.

وقال أولاند الذي تخلى عن الترشح لولاية رئاسية ثانية في كانون الاول/ ديسمبر الماضي بسبب تراجع شعبيته إلى حد كبير “لا اسلم السلطة الى معارض سياسي لذلك الأمر أبسط”.

وسيستقبل أولاند الرئيس المنتخب أمام الاليزيه قبل أن يعقدا لقاء على انفراد ليسلمه شيفرات السلاح النووي.

وصرح الخبير في الحق الدستوري دومينيك روسو ان أولاند وماكرون سيبحثان ايضا على الارجح في “المشاكل الكبرى في العالم وخصوصا التزام فرنسا في مالي (…) وقد يدليان بتصريحات”.

وصرح أولاند لوكالة فرانس برس الاثنين في الطائرة في طريق عودته من برلين حيث تناول عشاء وداعيا مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل انه يريد أن يتأكد من أن ماكرون “يملك كل العناصر التي تسمح له بان يكون فعالا من اليوم الاول، وان تكون كل الملفات حول اجتماعات القمة الدولية جاهزة، والقضايا الاقتصادية والصناعية منظمة وكل الفرق تعمل بانسجام”.

وبعد أن يرافق أولاند إلى باحة الشرف، سيحضر ماكرون اعلان النتيجة الرسمية للانتخابات الرئاسية من قبل رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس.

بعد ذلك يلقي الرئيس الجديد خطابا ويعزف النشيد الوطني قبل أن يتفقد الحرس، ثم تنهي 21 طلقة مدفعية المراسم في الاليزيه، ليتوجه ماكرون إلى قوس النصر لوضع اكليل من الورود على قبر الجندي المجهول.