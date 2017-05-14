كوريا الشمالية تفرض نفسها على قمة “طرق الحرير” في الصين

بكين- أ ف ب- افتتحت الصين بمظاهر احتفالية كبيرة الاحد، قمتها الدولية الاولى حول طرق الحرير الجديدة، لكن تجربة صاروخية كورية شمالية جديدة عكرت هذا اللقاء، على الرغم من تحذيرات بكين.

فقد افتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ رسميا القمة حول هذه المبادرة الرامية إلى إحياء الطريق التجارية القديمة التي كانت تؤمن المبادلات بين أوروبا والشرق الأقصى. ويشارك حوالى ثلاثين رئيسا اجنبيا في قمة بكين التي تنتهي الاثنين.

لكن كوريا الشمالية اطلقت قبل ساعات من افتتاح القمة صاروخا بالستيا اجتاز حوالى 700 كلم ثم سقط في بحر اليابان، كما اعلن الجيش الكوري الجنوبي.

وبدت هذه التجربة الصاروخية استفزازا للصين التي دأبت على تحذير بيونغ يانغ في الاشهر الاخيرة من اجراء تجارب صاروخية جديدة او نووية. وقالت الصين انها “تعارض انتهاك جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لقرارات مجلس الامن الدولي”.

واضافت ان “على كل الاطراف ضبط النفس والامتناع عن تصعيد التوتر في المنطقة”.

من جهته، اعلن الكرملين ان الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني “ناقشا الوضع بالتفصيل في شبه الجزيرة الكورية” خلال لقاء في بكين و”عبرا عن قلقهما من تصاعد التوتر”.

ومنذ وصول دونالد ترامب الى البيت الابيض اواخر كانون الثاني/يناير، تصاعدت حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية. فقد حذرت الادارة الاميركية من ان الخيار العسكري “مطروح” لحمل نظام كيم جونغ-ان على التخلي عن برنامجه النووي.

وتعتمد واشنطن على بكين لاقناع جارتها الصغيرة بذلك. وتطبق الصين العقوبات الدولية على كوريا الشمالية، وأعلنت في الفترة الاخيرة التوقف عن شراء الفحم من هذا البلد. لكن بكين تحذر من اي استخدام للقوة وتتخوف من الفوضى التي يمكن ان يتسبب بها نزاع في شبه الجزيرة على حدودها.

وقد عكر الملف الكوري افتتاح القمة التي تجمع حول الرئيس الصيني، رؤساء منهم نظيراه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان. لكن كبار المسؤولين الغربيين لم يحضروا. ويشارك في القمة وفدان اميركي وكوري شمالي على مستوى منخفض.

- “حزام” و”طريق”

اطلق شي جينبينغ مبادرة “طرق الحرير الجديدة” في 2013 بعيد وصوله الى الحكم، تؤازره الآلة الدعائية العملاقة للنظام الصيني.

وتقضي دورة 2017 من طرق الحرير التي تعد “حزاما” بريا يترافق مع “طريق” بحرية، بمناقشة مجموعة من الاستثمارات في مشاريع للسكك الحديد والطرق السريعة والمرافىء والطاقة، بالاضافة الى مجمعات صناعية او مناطق حرة في آسيا واوروبا الوسطى او في الشرق الاوسط.

وتحظى المبادرة التي تضم 65 بلدا بالدعم غير المحدود من بكين على ما يبدو. فبنك الصين للتنمية قرر ان يخصص وحده اكثر من 800 مليار يورو للاستثمارات في 900 مشروع.

وبذلك يسعى العملاق الصيني الى توفير شبكة أمان لحصوله على المواد الأولية وارسال منتجاته الى اسواقه الرئيسية ولاسيما في اوروبا.

وتحاول الصين أن ترسخ موقعها في قمة السياسة الدولية، في مواجهة ميول انعزالية لدونالد ترامب.

وقال الرئيس الصيني في كلمة الافتتاح إن “العزلة تؤدي الى التخلف والانفتاح هو مثل معركة اليرقانة التي تخرج من شرنقتها. وهذا يترافق مع الالم، لكن هذا الالم يعطي حياة جديدة”.

من جهة اخرى، اعرب فلاديمير بوتين عن قلقه بالقول ان “مخاطر تجزئة الفضاء الاقتصادي الشامل تزداد وضوحا”. واضاف ان “افكار الانفتاح وحرية التجارة تتعرض لمزيد من الرفض، وغالبا ما يرفضها الذين كانوا انصارها قبل فترة طويلة”.

واكد أردوغان أن “هذا المشروع سيساهم في ازدهار وتنمية دائمين”. واضاف ان “هذا النوع من المبادرات هو الذي يقضي على الارهاب”.

لكن بعض المراقبين يشتبهون في ان الصين التي تعد ثاني اقتصاد في العالم، تريد تعزيز نفوذها في التجارة الدولية عبر استثمارات تجعل من البلدان المعنية وخصوصا في آسيا تدور في فلكها.

واعتبر رئيس غرفة التجارة الاوروبية في الصين يورغ فوتكه الاسبوع الماضي “فلنأمل في ألا تكون (طرق الحرير الجديدة) في اتجاه واحد، بل ان تكون طريقا في اتجاهين”.

وهذا القلق لا ينتاب رئيس الوزراء الفرنسي الاسبق جان بيار رافاران الذي يمثل الرئاسة الفرنسية في قمة بكين. وقال “نشهد ولادة اوراسيا متصلة باورافريقيا”.