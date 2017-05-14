القوات العراقية تعلن مقتل 20 من عناصر تنظيم الدولة بقصف للتحالف الدولي غرب الرمادي

بغداد- د ب أ- أعلن قائد “عمليات الجزيرة” في محافظة الأنبار العراقية اللواء الركن قاسم المحمدي الأحد مقتل 20 “إرهابيا” من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” بقصف لطيران التحالف الدولي في مدينة عنة غربي المحافظة.

ونقل موقع “السومرية نيوز″ عن المحمدي القول إن “طيران التحالف الدولي قصف مقرا لتنظيم داعش في مدينة عنة (210 كم غرب الرمادي)، ما أسفر عن تدميره بالكامل”.

وأضاف المحمدي أن “القصف أسفر أيضا عن مقتل 20 إرهابيا من التنظيم”.

يذكر أن تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” يسيطر على مدينة عنة منذ قرابة ثلاث سنوات، فيما يحاصر التنظيم الآلاف من المدنيين كدروع بشرية داخل المدينة.