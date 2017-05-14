محكمة كويتية تؤجل النطق بالحكم في قضية التخابر مع إيران وحزب الله إلى يونيو المقبل

الكويت- د ب أ- قررت محكمة التمييز الكويتية الأحد تأجيل النطق بالحكم في قضية التخابر مع إيران وحزب الله المعروفة إعلاميا بقضية “خلية العبدلي” إلى جلسة 18 حزيران/ يونيو المقبل.

وتعود القضية إلى آب/ أغسطس من عام 2015، حين أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط أعضاء في خلية إرهابية ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع منطقة العبدلي.

ويواجه المتهمون في القضية، وهم 25 كويتيا وإيراني واحد، تهم “ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت”، و”السعي والتخابر مع إيران وحزب الله للقيام بأعمال عدائية”.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد اصدرت حكمها في هذه القضية بإعدام المتهم الأول، وهو إيراني هارب من البلاد، وكذلك إعدام المتهم الـ23 فيما قضت المحكمة على المتهم السادس بالسجن المؤبد والحبس مع الشغل والنفاذ 15 سنة لـ15 متهما والحبس 10 سنوات للمتهم الثالث.

كما قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم الخامس والرابع والعشرون والسادس والعشرون وتغريم المتهم الخامس والعشرون 5 آلاف دينار كويتي، كما قضت المحكمة بحبس متهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ.