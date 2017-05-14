القوات العراقية تقتحم حي العريبي في الساحل الايمن من الموصل

بغداد- د ب أ- أعلن الفريق الركن عبد الامير يار الله قائد عمليات “قادمون يانينوى” الاحد اقتحام القوات العراقية حي العريبي في الساحل الايمن من الموصل 400/كم شمالي بغداد./

وقال يار الله، في بيان صحفي “على بركة الله شرعت فجر هذا الْيَوْمَ قوات مكافحة الارهاب باقتحام حي العريبي وحي الرفاعي واستطاعت تدمير تحصينات العدو والتقدم مستمر”.

وأضاف: “بنفس الوقت شرعت قوات الرد السريع مع اللواء 34 من الفرقة المدرعة التاسعة باقتحام حي الاقتصادين والجزء الجنوبي من حي 17 تموز واستطاعت القوات تدمير وعبور خطوط دفاعات العدو والتقدم مستمر”.

وأشار إلى أن قوات الفرقة المدرعة التاسعة اقتحمت الجزء الشمالي لحي 17 تموز ودمرت خطوط دفاعه والتقدم مستمر.

يذكر أن القوات العراقية، مدعومة بالحشد الشعبي (ميليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (سنة)، إلى جانب “البيشمركة” الكردية، تواصل منذ الـ17 من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، معركة الموصل وتمكنت حتى الأن من تحرير الجانب الأيسر للمدينة.

وشنت القوات العراقية في 19 شباط/ فبراير عملية عسكرية لاستعادة الجزء الغربي من الموصل من قبضة تنظيم الدولة، وذلك بعد شهر تقريبا من استعادتها للجزء الشرقي من المدينة.

وتباطأت الحملة بسبب استخدام تنظيم الدولة “داعش” للسيارات المفخخة ونيران القناصة في غرب الموصل المكتظ بالسكان.

كان تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” قد استولى على مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، في هجوم شنه في منتصف عام 2014.